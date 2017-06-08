بالصور: أهالي الجرادية يطلقون مبادرة لإفطار المرابطين بالحد الجنوبي

في بادرة تؤكد المكانة التي يحظى بها المرابطون في قلوب المواطنين، يتسابق أهالي منطقة جازان لتجهيز وجبة الإفطار لجنودنا الأبطال على الحدود.

ويتنافس المواطنون على تقديم أفضل المأكولات الشعبية والتراثية المرتبطة بشهر رمضان الكريم.

و بالتنسيق مع قيادة القوات المسلحة قدم أهالي قرية الجرادية، التابعة لمحافظة صامطة، وجبات الإفطار الرمضانية للجنود المرابطين على الحد الجنوبي.

و من جانبه أكد عبدالسلام عريشي أحد أبناء القرية أن هذا أقل شيء نستطيع أن نقدمه لجنودنا البواسل والمرابطين في الحد الجنوبي؛ فهم من يضحون بأرواحهم لأجلنا ويحملون الصعاب لأجل أن ننام وأطفالنا بهدوء وسكينة.

و في السياق ذاته أشار هشام عريشي المشرف على المبادرة أن العمل تطوعيا تعاونيآ من فتيات القرية اللاتي يقومن بتجهيز الأكلات و كذلك من الشباب اللذين قاموا بتوزيعها على الجنود المرابطين.

وأضاف أنه ولله الحمد غطت المبادرة أكثر مما كان محدد في الخطة و وزع الشباب الوجبات على المرابطين في مركز الموسم و السهي و الخوبة.

والجدير بالذكر أن هذه الخطوة قد سبقهم إليها عدة محافظات في المنطقة مثل: بيش وصبيا وصامطة والدغارير ورمادة والعارضة، لتقديم صورة تعبر عما يكنه أهالي المنطقة للجيش السعودي الذي سطر أجمل الملاحم والدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي.