 الصحة : بخاخات الربو في رمضان نوعان إسعافي ووقائي | فيفاء أون لاين
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

الصحة : بخاخات الربو في رمضان نوعان إسعافي ووقائي

الصحة : بخاخات الربو في رمضان نوعان إسعافي ووقائي
فيفاء أون لاين - الرياض

أوضحت وزارة الصحة أن بخاخات الربو تنقسم إلى نوعين ، الأول هو البخاخ الإسعافي (موسع الشعب الهوائية) ويستخدم عند الحاجة وبحسب فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والعلمية والإفتاء فإنه لا يفطر، أما النوع الثاني فهو البخاخ الوقائي حيث يؤخذ بإنتظام مرة أو مرتين حسب وصف الطبيب وبالإمكان أخذه وقت الإفطار ووقت السحور .
وأشارت الصحة عبر إنفوجرافي توعوي نشرته على حسابها في تويتر إلى أن الربو عبارة عن إلتهاب تحسسي مزمن في الشعب الهوائية يؤدي إلى ضيق في التنفس، كما يحدث تقلص للعضلات المحيطة بالشعب، وتورم بطانة الشعب الهوائية، وزيادة الإفرازات المخاطية وهناك عدة أعراض للربو تحدث بشكل متكرر وهي الشعور بضيق الصدر، وصفير أثناء التنفس، والسعال بالإضافة إلى صعوبة التنفس .

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