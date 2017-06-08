في فيفاء .. شباب يشعلون مركز الفرسان بالبرامج والأنشطة الرمضانية ” صور “

قام رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء الأستاذ محمد يحيى الفيفي بزيارة لمركز الفرسان الاجتماعي يرافقه نائبه الأستاذ سليمان حسن الفيفي وبعض أعضاء اللجنة وعددا من مشرفي وأعضاء المراكز الأخرى بحضور مجموعة من الآباء .

حيث يقوم 14 شابا متطوعا بإدارة مركز الفرسان الاجتماعي وتقديم العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة خلال شهر رمضان لهذا العام 1438 وتستهدف جميع الفئات العمرية .

واستعرض مشرف مركز الفرسان الأستاذ يحيى حسن الفيفي البرامج والأنشطة التي يقدمها المركز في شهر رمضان ويديرها مجموعة من الشباب المتطوعين كبرنامج المحترف الصغير الذي يستهدف طلاب المرحلة الابتدائية ويركز على حفظ بعض السور وأجزاء من القرآن الكريم , وحفظ بعض الأذكار إضافة إلى تعليم مهارات التفكير وتجارب علمية ومهارات حياتية في الإلقاء والإنشاد والخطابة وأعمال فنية وبرامج ثقافية وترفيهية وألعاب رياضية .

كما يقيم المركز برنامج مهارات رياضية كدوريات في كرة الطائرة وكرة القدم والتنس والفرفيرة والبلاستيشن .

أما برنامج من هنا بداية بصمتي فيشمل على عدد من المسابقات المتنوعة منها مسابقة مزامير آل داوود ومسابقة أفضل مونتاج ومسابقة أفضل لوحة فنية ومسابقة الخطيب المفوه ومسابقة المنشد المتألق ومسابقة قوة الذاكرة إضافة إلى مبادرات تطوعية .

واستكمل مشرف المركز استعراض البرامج التي يقدمها المركز خلال رمضان والتي منها مسارات تراثية وهي عبارة عن اجتماعات للآباء وكبار السن وديوانيات يتخللها استضافة ومسابقات وسحوبات وتهدف إلى ربط الآباء بالمركز واطلاعهم على الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المركز بشكل عام ولأبنائهم بشكل خاص .

كما يقدم المركز أيضا برنامج منافسات وتحديات رمضانيات وهو عبارة عن وقفة توجيهية توعوية حول أحكام الصيام واستغلال أيام الشهر في المفيد تلقى عبر السماعات الداخلية والخارجية للمركز ويتم تقديم بعض الجوائز والسحوبات ويهدف إلى تثقيف المشاركين في أحكام الصيام وإرشادهم

أما برنامج أسرتي تنتج الذي يحث الأسرة على الانتاجية والاعتماد على إبداعاتها في مجالات الأشغال اليدوية والأعمال الفنية والمأكولات وشعبيات حيث خصص معرض لها وتسويقها .

كما يقدم المركز مسابقات ثقافية عبر مواقع التواصل في الواتساب وفي السناب شات وتقديم الجوائز للفائزين .

ثم قام الوفد بزيارة لأقسام المركز والتقوا بالشباب العاملين وشاركوا المشاركين في برامج المركز , ثم اجتمع رئيس اللجنة والوفد المرافق بالفريق التطوعي من الشباب أثنى خلالها رئيس اللجنة وجميع الحضور على دور الشباب ومبادراتهم وتميزهم وإثراء المركز بحزمة من البرامج المتنوعة التي تستهدف جميع أطياف المجتمع ووعد رئيس اللجنة بدعم هؤلاء الشباب وتكريمهم .

وفي الختام قدم المركز هدايا تذكارية للوفد الزائر شاكرين لهم هذه الزيارة وتشريفهم للمركز.