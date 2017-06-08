 وظائف شاغرة بجامعة الأمير سطام | فيفاء أون لاين
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

إدارية وصحية وهندسية

وظائف شاغرة بجامعة الأمير سطام

وظائف شاغرة بجامعة الأمير سطام
فيفاء أون لاين - الخرج

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج يوم الأحد القادم استقبال طلبات المتقدمين على الوظائف الإدارية والصحية والهندسية الشاغرة في مقر الجامعة بمدينة السيح وفي الكليات التابعة لفروع الجامعة ، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العملية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها في رابط النظام الإلكتروني للتوظيف (http://jobs.psau.edu.sa).
ودعت الجامعة المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ، مفيدة أنه يستمر استقبال الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 20-9-1438 هـ.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*