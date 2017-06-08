وظائف شاغرة بجامعة الأمير سطام

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج يوم الأحد القادم استقبال طلبات المتقدمين على الوظائف الإدارية والصحية والهندسية الشاغرة في مقر الجامعة بمدينة السيح وفي الكليات التابعة لفروع الجامعة ، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العملية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها في رابط النظام الإلكتروني للتوظيف (http://jobs.psau.edu.sa).

ودعت الجامعة المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ، مفيدة أنه يستمر استقبال الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 20-9-1438 هـ.