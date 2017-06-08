 شاب يطعن شقيقه الأكبر بسكين فيرديه قتيلاً! | فيفاء أون لاين
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

شاب يطعن شقيقه الأكبر بسكين فيرديه قتيلاً!

شاب يطعن شقيقه الأكبر بسكين فيرديه قتيلاً!
فيفاء أون لاين - متابعة

استيقظت محافظة الطائف فجر اليوم “الخميس” على جريمة قتل مواطن على يد شقيقه الأصغر بحي المضباع بالحوية شمال المحافظة.

وقالت مصادر وفقاً لموقع أخبار 24 ، إن القاتل في العقد الثالث من العمر أصاب شقيقه الأكبر في العقد الرابع بطعنة سكين في رقبته على باب المنزل فأدرداه قتيلا، وذلك إثر خلاف نشب بينهما وتطور إلى جريمة قتل.

وأوضحت أن المجني عليه نُقل في حالة حرجة إلى أحد المستشفيات بالحوية، ولكنه لقي مصرعه قبل وصوله المستشفى.

من جهتها، باشرت الجهات الأمنية والأدلة الجنائية في الطائف الواقعة لكشف ملابساتها واتخاذ اللازم، وذلك بعد أن تحفظت على القاتل.

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