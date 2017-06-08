“الإسكان”: 20 مليون م2 من الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم في الرياض لم تُسجل

كشف المشرف العام على نظام رسوم الأراضي في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، عن وجود نحو 20 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في العاصمة الرياض لم تسجل حتى الآن، وذلك وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.

وأوضح المديهيم وفقاً لـ”الاقتصادية” أن مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء لا يهدف إلى جباية الأموال ولكن يهدف لتنظيم القطاع العقاري وزيادة المعروض وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة تكون في متناول الجميع.

وبخصوص بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في 2020 قال المديهيم، إن الوزارة تهدف من هذه الخطوة إلى تحفيز أصحاب الأراضي وإعطائهم فرصة لمدة سنتين لتطوير أراضيهم.

وكانت الوزارة قالت مؤخراً إنها أصدرت 327 فاتورة رسوم أراض بيضاء في الرياض بمساحة تجاوزت 118 مليون متر مربع.