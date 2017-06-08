 “الإسكان”: 20 مليون م2 من الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم في الرياض لم تُسجل | فيفاء أون لاين
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

“الإسكان”: 20 مليون م2 من الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم في الرياض لم تُسجل

“الإسكان”: 20 مليون م2 من الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم في الرياض لم تُسجل
فيفاء أون لاين - متابعة

كشف المشرف العام على نظام رسوم الأراضي في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، عن وجود نحو 20 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في العاصمة الرياض لم تسجل حتى الآن، وذلك وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.

وأوضح المديهيم وفقاً لـ”الاقتصادية” أن مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء لا يهدف إلى جباية الأموال ولكن يهدف لتنظيم القطاع العقاري وزيادة المعروض وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة تكون في متناول الجميع.

وبخصوص بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في 2020 قال المديهيم، إن الوزارة تهدف من هذه الخطوة إلى تحفيز أصحاب الأراضي وإعطائهم فرصة لمدة سنتين لتطوير أراضيهم.

وكانت الوزارة قالت مؤخراً إنها أصدرت 327 فاتورة رسوم أراض بيضاء في الرياض بمساحة تجاوزت 118 مليون متر مربع.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*