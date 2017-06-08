 افطار جماعي لمنسوبي كهرباء فيفاء | فيفاء أون لاين
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

افطار جماعي لمنسوبي كهرباء فيفاء

افطار جماعي لمنسوبي كهرباء فيفاء
فيفاء أون لاين _ يحيى فرحان الحكمي

في أجواء سادها الألفة والمحبة نظم منسوبي شركة كهرباء فيفاء إفطار جماعي في مقر الشركة الواقع بمحافظة العيدابي وبعد يوم شاق تكاتف فيه الجميع من أجل إصلاح بعض الأعطال التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المحافظات الواقعه في نطاق الشركة

 

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التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    زائر

    ماشاء الله تبارك الله

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