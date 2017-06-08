افطار جماعي لمنسوبي كهرباء فيفاء

في أجواء سادها الألفة والمحبة نظم منسوبي شركة كهرباء فيفاء إفطار جماعي في مقر الشركة الواقع بمحافظة العيدابي وبعد يوم شاق تكاتف فيه الجميع من أجل إصلاح بعض الأعطال التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المحافظات الواقعه في نطاق الشركة