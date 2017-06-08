هنا تفاصيل .. ضبط سائق باكستاني تحرش بمواطنتين !

توصلت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض للمتورط في مقطع (سائق شركة شهيرة يقوم بالتحرش بمواطنتين) أشاره فيها مواطنتان عن تعرضهن للتحرش من قبل سائق مركبة تعود لشركة توصيل -خاصة- أثناء ركوبهن معه بالعاصمة الرياض مما اضطرهن للقفز من المركبة أثناء سيرها خوفاً على أنفسهن وتعرضهن للإصابه جراء ذلك.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه استمرار للجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة المنطقة للحفاظ على أمن وسلامة المواطن والمقيم فقد رصدت الجهة المختصة دعوى مواطنتين في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (سائق شركة شهيرة يقوم بالتحرش بمواطنتين) تفيدان عن تعرضهن للتحرش من قبل سائق مركبة تعود لشركة توصيل – خاصة- أثناء ركوبهن معه بالعاصمة الرياض مما اضطرهن للقفز من المركبة اثناء سيرها خوفاً على أنفسهن وتعرضهن لللإصابه جراء ذلك.

وبين الميمان أنه ولأهمية المعلومات المتداولة فقد عمدت إدارة البحث والتحري بشرطة المنطقة لتقصي حقيقتها ومعرفة ملابساتها ، حيث شرعت في اتخاذ عدة إجراءات بحثية وتم وضع الخطط اللازمة والتي أثمرت عن التحقق من صحة المعلومات المتداوله وتحديد هوية المتهم وضبطه (باكستاني الجنسية / في العقد الرابع من العمر) يعمل بمهنة سائق أجرة، وبمناقشته مبدئياً اقر بما نسب اليه.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه تم التحفظ على المتهم وإيداعه المركز المختص رهن استكمال اجراءات التحقيق و اشعار فرع هيئة فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض حسب الاختصاص.