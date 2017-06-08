أمريكا تسقط طائرة بدون طيار لنظام الأسد

أسقطت القوات الأميركية، الخميس، طائرة بدون طيار يرجح أنها لقوات موالية للنظام السوري بعدما أطقت النار على قوات التحالف قرب منطقة التنف جنوبي سوريا، بحسب رويترز.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ريان ديلون عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من بغداد إن الطائرة التي أسقطت لم تتسبب بأضرار لقوات التحالف.

وأضاف أن قوات التحالف أطلقت النار أيضا على آليتين لقوات النظام شكلتا تهديدا لها في المنطقة.

ويعد ذلك الحادث الثالث بين القوات الموالية للنظام والتحالف الدولي قرب التنف منذ منتصف مايو، لكنها المرة الأولى التي تهاجم فيها قوات موالية للنظام موقعا للتحالف.