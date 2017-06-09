بالصور: لأول مرة على مستوى المملكة .. بلدية ضمد تركب نظام آلي لمراقبة مطابخ المطاعم

في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى بلديات المملكة بدأت أمس، بلدية محافظة ضمد في جازان بتركيب وتشغيل أول نظام آلي لمراقبة مطابخ المطاعم والحدائق في المحافظة وربطها بغرفة عمليات في البلدية وذلك من أجل الحد من المخالفات الصحية التي ترتكبها بعض مطابخ المطاعم في إعداد الوجبات للمستهلكين

وأوضح رئيس بلدية ضمد عبد العزيز بن محمد الشعبي بأن هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى المملكة مبينا بان البلدية مستمرة في تغطية جميع مطابخ مطاعم المحافظة بنظام المراقبة.

وأضاف الشعبي بأن الهدف من هذا العمل هو محاولة من البلدية للحد من أي مخالفات قد تضر بالمستهلكين من جميع فئات المجتمع وكبح جماح الطامعين في الغش والتدليس لكسب أموال الناس دون مراعاة للصحة العامة فقد رأينا استخدام التقنيات المتاحة وذلك من خلال عمل هذه الكاميرات في تلك المواقع وربطها تقنياً بغرفة عمليات وتحكم من مراقبة المطاعم ووضعها تحت السيطرة

وبين الشعبي بأنه جاري العمل الآن في تركيب كاميرات مراقبة ومتابعة في جميع مكاتب البلدية والحدائق العامة وكل ذلك من أجل الحرص على إنتاجية العمل وخدمة المواطن في أسرع وقت ممكن وبإذن الله ستكون بلدية ضمد من البلديات النموذجية على مستوى بلديات المملكة في ظل توجيهات ودعم سعادة آمين منطقة جازان الاستاذ/عبدالله الشايع الذي يحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جهة أخرى أشاد أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع بهذه البادرة التي بدات بلدية ضمد بتطبيقها متقدما بالشكر لرئيس البلدية عبد العزيز الشعبي على هذه الخطوة الإيجابية.

مبينا بان ذالك تماشيا مع توجيهات معالي وزير الشئون البلدية بان يكون الطبخ في المطاعم يكون على مراى من الجميع.

وأضاف الشايع بأن هذه الخطوة سوف تزيد أكثر من جودة شركائنا الذين يصنعون الطعام للمستهلكين.