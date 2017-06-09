⁠⁠⁠”صحيفة الرياضية” شريك إعلامي للجنة البارالمبية السعودية

وقعت اللجنة البارالمبية السعودية عقد رعاية مع الشركة السعودية للأبحاث والنشر، من خلال صحيفة الرياضية إحدى إصداراتها كشريك إعلامي للجنة وذلك في سبيل سعيها إلى دعم لاعبي ذوي الاحتياجات الخاصة على كافة الأوجه، والعمل على إبراز إنجازاتهم المحلية والدولية، بالإضافة إلى تثقيف المجتمع والأهالي لحث أبناءهم لممارسة الرياضة.

وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في دعم اللجنة لتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية والتعرف على المواهب وتطويرها للتنافس كجزء من الإندماج في المجتمع وتمكينهم من العيش كالأسوياء، وحضر التوقيع المدير العام للشركة السعودية للأبحاث والنشر الأستاذ صالح الدويس والرئيس التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية المهندس عبدالرحمن العثمان.

وأشار صالح الدويس المدير العام للشركة السعودية للأبحاث والنشر بأن هذه الاتفاقية تأتي إستمراراً في نهج الشركة لخدمة المسؤولية الاجتماعية وتقديم الدعم لجهود اللجنة ومساندتها لتحقيق أهدافها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وإبراز إنجزاتهم محلياً ودولياً.

.بدوره، أكد المهندس عبدالرحمن العثمان أن الهدف من هذه الشراكة هو زيادة الوعي حول رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأضاف: “زيادة الوعي يؤدي إلى زيادة المشاركين، وبالتالي مخرجات وإنجازات أفضل وأكثر بإذن الله”

وواصل العثمان: “الإعلام عامل أساسي ومهم في أي نشاط رياضي، وذوو الاحتياجات الخاصة يمثلون فئة غالية على المجتمع تستحق اهتمام وتغطية أكبر، وتعاون من الجميع”.