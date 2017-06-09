مدير عام منظمة العمل الدولية: رؤية المملكة واعدة تنموياً

التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص في جنيف اليوم ( الخميس) معالي مدير عام منظمة العمل الدولية السيد غاي رايدر، وذلك على هامش مؤتمر العمل الدولي في جنيف في دورته (106).

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا المواضيع المتعلقة بشؤون العمل والتنمية الاجتماعية.

بدوره أبدى مدير عام المنظمة إعجابه برؤية المملكة 2030، واصفاً بأنها رؤية واعدة لأبناء وبنات المملكة، نظرا لما ستحققه من فرص عمل، من خلال الاستثمارات الواعدة و دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي.

وأشار، إلى أن المنظمة مستعدة للتعاون في تنفيذ المبادرات والمشاريع التي رسمتها الرؤية وبرامج التحول الوطني 2020.

واتفق الجانبان، على أهمية التعاون والتكامل بين البرامج التي تنظمها المنظمات الدولية والعربية في مجال العمل والتنمية الاجتماعية، منوهين بأهمية تحديد أولويات المنطقة في تطوير التشغيل ودعم الشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك مع الوزارة في الدعم الفني وبرامج التأهيل والتدريب.

وهنأ الدكتور علي الغفيص، السيد غاي رايدر على انتخابه مديراً عاماً لمنظمة العمل الدولية لفترة ثانية، مثمناً في الوقت ذاته جهوده المتواصلة في دعم برامج التشغيل والتنمية الاجتماعية على كافة المستويات.