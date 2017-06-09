الحرس الملكي والدفاع الجوي في صدارة الطائرة

تصدر فريقا الحرس الملكي والدفاع الجوي ترتيب البطولة الرمضانية الاولى للكرة الطائرة بعد فوزهما في جميع مبارياتهما الأربع الماضية، وكانت نتائج مباريات الامس انتهت بفوز الحرس الملكي على قاعدة الملك سلمان بنتيجة 0/2 في حين استطاع اتحاد الطائرة من تحقيق فوزه الاول على حساب الهيئة السعودية للمهندسين بنتيجة 1/2 .

وتتواصل اليوم الخميس مباريات الجولة الخامسة التي تقام فعاليتها على صالة جامعة الامام محمد بن سعود بالعاصمة الرياض وسط حضور من منسوبي الاتحاد السعودي للكرة الطائرة المنظم للبطولة يتقدمهم رئيس الاتحاد الاستاذ عبدالهادي الحبابي وتجمع المباراة الاولى قاعدة الملك سلمان مع اتحاد الطائرة 10 مساء وفي المباراة الثانية الحرس الملكي والدفاع الجوي في اقوى مواجهات البطولة حيث يتوقع ان تشهد تنافسا كبيرا َ كونهما يضمان نخبة نجوم اللعبة

على الصعيد ذاته اكد عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة عبدالله العدوان ان البطولة شهدت مستوى فني كبير بين الفرق في ظل مشاركة نخبة من نجوم اللعبة وهذا يؤكد اهمية هذه البطولة التي سيكون لها شان كبير في المستقبل من خلال الدعم والاهتمام الذي يقدمه اتحاد اللعبة برئاسة الاستاذ عبدالهادي الحبابي من خلال حضوره ومتابعته اول بأول وسنعمل في المرحلة المقبلة مشاركة اكبر عدد من الفرق سواء مستوى الهيئات او الشركات وما يهمنا هو استمرار مثل هذه البطولات من اجل ارتقاء اللعبة وانتشارها في جميع مناطق المملكة