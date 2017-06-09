وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل الموريتانية

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم (الأربعاء)، وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتورة كمبا با، على هامش مؤتمر العمل الدولي بدورته (106)، الذي يقام حاليًا تحت شعار “تحديد أطر عالم العمل” في مدينة جنيف.

واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل العمل على تعزيزها وتطويرها، وبحث توقيع اتفاق ثنائي بين البلدين في مجال العمالة.

ورحب الدكتور علي الغفيص، في بداية اللقاء بالوزيرة الدكتورة كمبا با، مؤكدًا عمق العلاقة التي تجمع البلدين في عدد من المجالات.