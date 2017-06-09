اتحاد الكرة يصدر بياناً حول واقعة رفض لاعبي المنتخب الوقوف حداداً على ضحايا هجوم لندن

أعلن الاتحاد السعودي السعودي لكرة القدم عن اعتذاره وأسفه العميق؛ لعدم امتثال لاعبي المنتخب السعودي للوقوف بصمت لدقيقة واحدة حداداً على ضحايا هجوم لندن الإرهابي، خلال المباراة التي جمعت المنتخب ونظيره الأسترالي أمس الخميس.

وقال الاتحاد في بيان عاجل باللغة الإنجليزية إن اللاعبين لم يقصدوا عدم احترام ذكريات ضحايا الهجوم الإرهابي.

وأكد الاتحاد إدانته لجميع أعمال الإرهاب والتطرف، مقدماً تعازيه الخالصة لأسر جميع الضحايا وللحكومة والشعب البريطاني.

وكانت لقطات مصورة رصدت عدم وقوف لاعبي المنتخب دقيقة صمت حداداً على ضحايا هجوم لندن الإرهابي، وذلك خلال مباراة أستراليا أمس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، والتي انتهت بفوز المنتخب الأسترالي بثلاثة أهداف لهدفين.