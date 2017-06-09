رمضان في مشهد الحياة ( وحوش قبل التعارف)

كرّرتُ الذهاب والإياب في يوم شديد الحرارة ، لم أشعر بالتعب من هذا التكرار المتعب ، واحد من المحلات التي عادة ماتزدحم بالناس لم تكن كذلك ، رجل واحد كان في المحل ، رآني مقبلاً عن بُعد قريب ، نهض من مكانه ولوح إليّ بالاستقبال مبتسمًا ، ابتسمتُ له ، اقتربتُ منه ، اقترب مني أكثر ، سلم عليّ وكأنه يعرفني فسلمتُ عليه وكأنني أعرفه ، أخذ مكانه على أحد المقاعد في مكان بارد ، فتعمدتُ الجلوس إلى جواره ، كان مشغولاً بالقراءة ليكسر حاجز الانتظار ، انتهى من القراءة ، سألته ! كأنني أعرفك ! فقال وأنا كذلك ! فقلتُ لكنني لا أعرف أين التقينا ؟ سردنا المواقف والأحداث فلم نعثر على موقف جمعنا ؛ فأجمعنا على التشابه في الملامح والخلط بين البشر وأشياء أخرى ، كان يعمل في مكان بعيد جدا ، تعارفنا كثيرا ، استعرضنا أسماء كبيرة وكثيرة في المجتمع واتفقنا على معرفتنا بها ، خضنا في قضايا الشباب ودورهم في الحياة ، اكتشفتُ شابًا مثقفًا يعمل في مكان مرموق يهم الشباب والعمل المهني ، تنقلنا في المكان الواسع وفي كل زاوية فيه كنا نواصل الحديث عن موضوع معين ،تحول اللقاء إلى حوار مشترك جميل بيننا ، خرجنا للشمس ولازلنا نتحاور وهو يبتسم وأنا أبتسم ، حمل أشياءه وودعني وغادر المكان لأنه سبقني إلى ذات المكان ، غادرتُ بعده بدقائق معدودة ، كان العامل البسيط ينظر إلينا بين فينة وأخرى بابتسامة وإعجاب ، في نهاية المطاف قال لي العامل انتهينا من المهمة ولك أن تغادر ، أدخلتُ يدي في جيبي ، قال لي لا تفعل ، تعجبت! قال صاحبك تكفل بالمهمة ، ابتسمت . قال هل تعرفه ؟ قلتُ تعرفتُ عليه هنا . قال سبحان الله ، الناس وحوش حتى يتعارفوا ، قلت مثل الذي قال ، حدث هذا في رمضان ، شكرًا لك صديقي الجديد الذي عرفته اليوم .