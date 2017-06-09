تفاصيل الإطاحة .. بسعوديين ويمنيين ارتكبوا 44 عملية سلب بهذه الطريقة!

أطاحت شرطة منطقة الرياض بأربعة أشخاص تورطوا في قضايا استيقاف المارة، والاعتداء عليهم، وسلب ممتلكاتهم الشخصية، ونشل هواتفهم المحمولة باستخدام الدراجات النارية جنوب الرياض.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة الرياض أن إدارة التحريات والبحث الجنائي رصدت جملة من البلاغات جنوب العاصمة، وقامت بتحليلها ودراسة أسلوبها الإجرامي، ومن ثمَّ اتخاذ جملة من الإجراءات، ومراقبة الأماكن التي عادةً ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة.

وأضاف أن الدلائل أشارت إلى تورط أربعة أشخاص بالوقوف خلف عدد من تلك الجرائم، حيث تم ضبطهم، وهم مواطنان، ويمنيان يقيم أحدهما في البلاد بصفة غير نظامية، إذ أقرَوا جميعهم بارتكاب 44 عملية نشل، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، تمهيداً لتقديمهم للعدالة.