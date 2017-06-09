“التعليم”:تقليص أعداد المقبولين بكليات التربية إلى النصف

أصدر وزير التعليم قراراً بإيقاف القبول في ستة تخصصات تربوية بجميع الجامعات، وخفض عدد الطلبة المقبولين في كليات التربية للبكالوريوس والدبلوم بنسبة 50%.

وتضمن القرار- الذي تم تعميمه للجامعات- إيقاف القبول في برامج البكالوريوس لتعليم ورعاية الموهوبين، والصفوف الأولية، ومعلم صف، والتعليم الأساسي، بالإضافة لتقنيات التعليم، ووسائل وتكنولوجيا تعليم.

واشتمل القرار الوزاري على خفض عدد الطلبة المقبولين في كليات التربية في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم التربوي إلى 50%، ووفقاً لصحيفة “الوطن”، فإن التعميم شدد على إيقاف القبول في تلك التخصصات لحين انتهاء لجنة تطوير برامج إعداد المعلم من أعمالها.

وقالت مصادر إن إصدار هذا القرار جاء بعد مطالبات استمرت لسنوات، بضرورة إلغاء التخصصات الجامعية التي تكدست أعداد خريجيها بشكل كبير يفوق حاجة سوق العمل.

وأظهر إحصاء الوزارة لعام 2016 أن عدد خريجي كليات العلوم التربوية وكليات تدريب المعلمين بلغ أكثر من 30 ألف خريج وخريجة، يمثلون نسبة 15% من إجمالي الخريجين في كافة التخصصات.