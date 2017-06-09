 وظائف شاغرة بالهيئة الملكيّة في الجبيل | فيفاء أون لاين
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة بالهيئة الملكيّة في الجبيل

وظائف شاغرة بالهيئة الملكيّة في الجبيل
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 5 وظائف أكاديمية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في كلية الجبيل الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ ذلك وفق الوظائف والتخصصات التالية:

محاضر في الرياضيات/ 4 وظائف، درجة الماجستير في تخصصات: (الرياضيات البحتة / التطبيقية).
محاضر في التسويق، درجة الماجستير في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، التجارة الإلكترونية، والأعمال التجارية الإلكترونية).
وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 حزيران/يونيو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 7 آب/أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من هنا.

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