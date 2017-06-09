 أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار | فيفاء أون لاين
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار
الذهب ورغم كثرة تداوله في صناعة الحلي، إلا أنه يحتل المركز السادس عشر في قائمة المواد الأغلى في الطبيعة. يبلغ سعر الغرام الواحد من المعدن الأصفر 31.30 يورو.
فيفاء أون لاين - بنجالور

انخفض الذهب اليوم للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار بعدما أظهرت نتيجة الانتخابات البريطانية عدم فوز أي حزب بأغلبية واضحة .
وبحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % ليصل إلى 1273.81 دولار للأوقية (الأونصة).
وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.2 % ليصل إلى 1276.40 دولارا للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم إلى 864.50 دولارا للأوقية مسجلا أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2014.
وانخفضت الفضة 0.5 % لتصل إلى 17.29 دولارا للأوقية .

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