انخفض الذهب اليوم للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار بعدما أظهرت نتيجة الانتخابات البريطانية عدم فوز أي حزب بأغلبية واضحة .
وبحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % ليصل إلى 1273.81 دولار للأوقية (الأونصة).
وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.2 % ليصل إلى 1276.40 دولارا للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم إلى 864.50 دولارا للأوقية مسجلا أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2014.
وانخفضت الفضة 0.5 % لتصل إلى 17.29 دولارا للأوقية .
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار
انخفض الذهب اليوم للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار بعدما أظهرت نتيجة الانتخابات البريطانية عدم فوز أي حزب بأغلبية واضحة .
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