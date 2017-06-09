أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

الذهب ورغم كثرة تداوله في صناعة الحلي، إلا أنه يحتل المركز السادس عشر في قائمة المواد الأغلى في الطبيعة. يبلغ سعر الغرام الواحد من المعدن الأصفر 31.30 يورو.

انخفض الذهب اليوم للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار بعدما أظهرت نتيجة الانتخابات البريطانية عدم فوز أي حزب بأغلبية واضحة .

وبحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % ليصل إلى 1273.81 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.2 % ليصل إلى 1276.40 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم إلى 864.50 دولارا للأوقية مسجلا أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2014.

وانخفضت الفضة 0.5 % لتصل إلى 17.29 دولارا للأوقية .