الملكي والماسي إلى دور الأربعة في بطولة شهدان الوطن بالداير

ضمن بطولة شهداء الوطن على ملعب التنمية بحي المضبعة والتي تنظمها لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالداير تواصلت فعاليات البطولة أمس الخميس بمباراتين في دور الثمانية.

في الأولى التقى فريقي الماسي والليث وانتهت المباراة بفوز الماسي بنتيجة ٤ – ٣ وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللاعب ( خالد فرحان السلمي) من فريق الماسي.

وفي المباراة الثانية انتهت بفوز فريق الملكي على فريق يوفينتوس بنتيجة ٦ – ٢ وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللاعب ( سليمان يحيى السلمي ) من فريق الملكي

وفي سياق ذلك دعت اللجنة المنظمة للبطولة الراغبين في الحضور ومشاهدة المباريات من أرض الملعب عن اطلاق برنامج ثقافي ومسابقات وجوائز عينية ثمينة كل ليلة ومسابقات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة هدية منها للجماهير الرياضية وتحفيزا على الحضور والاستمتاع بأجواء البطولة وسيتم الاعلان عن الفائزين وتسليمهم الجوائز ضمن الاخبار الاعلامية التي تبثها اللجنة.

كما تشكر اللجنة المنظمة الراعي الرسمي للبطولة مصانع حيان الكبيشي والراعي الماسي الغرفة التجارية الصناعية بجازان والراعي الذهبي سلطان مول والراعي الفضي مطعم جوهرة الداير والماسية للطباعة والدروع.

