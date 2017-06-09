بالصور جمعية بنت الوطن بالمحافظات الجبلية تطلق مبادرة لافطار المرابطين بالحد الجنوبي

قامت جمعية بنت الوطن في القطاع الجبلي بجازان بتجهيز وجبات الافطار لجنودنا الأبطال على الحدود

وذالك بالتنسيق معا قيادات القوات المسلحة قدمت الجمعية 160وجبة افطار متنوعة من اكلات شعبية وتراثية ..

وقد تم تسليمها في وقت مبكر حيث يتم توزيعها قبل اذان المغرب بكل يسر وسهولة.

لجنود الحد الجنوبي .

وعند الحديث معا المواطنة “جميلة الفيفي” وهي احد اعضاء هذه الجمعية قالت ليست هذة المرةالاولى التي نبادر فيها بافطار جنودنا في الخطوط الامامية في الحد الجنوبي وقالت هذا اقل واجب نقدمة لحماة الوطن الذين ضحو بأرواحهم وراحتهم من اجل ان ننعم بالامن والامان

وقد تكفلت بافطار70 شخص من حماه الوطن

وقد كثرت الأيادي المحبة لوطنها من عدد كبير من القرى والمحافظات في جازان و ظهران الجنوب

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا الشهر الفضيل ان يحفظ جنودنا البواسل وان يبعد عنهم كل مكروة وسوء

وينصرهم على اعدائنا ويسدد رميهم