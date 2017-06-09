فريق طبي في مستشفى صامطة ينجح في ترميم فك شاب

نجح فريق جراحة الوجه والفكين في مستشفى صامطة العام ينجح في تثبيت كسر متعدد في العظم الوجني للوجه لشاب في العشرينيات وذلك بعد إصابته في حادث مروري…

وقد تم تثبيت الكسر من ثلاث جهات بواسطة شرائح ومسامير معدنية…

استغرقت العملية حوالي 4ساعات. ..

فريق جراحة الوجه والفكين…

طبيب /رائد عبدالغفار

طبيب /جورج لطفي

مساعد طبيب أسنان /محمد مدخلي