 فريق طبي في مستشفى صامطة ينجح في ترميم فك شاب | فيفاء أون لاين
الجمعة, 14 رمضان 1438 هجريا, الموافق 9 يونيو 2017 ميلاديا

فريق طبي في مستشفى صامطة ينجح في ترميم فك شاب

فريق طبي في مستشفى صامطة ينجح في ترميم فك شاب
حسن المهجري -صامطة

نجح فريق جراحة الوجه والفكين في مستشفى صامطة العام ينجح في تثبيت كسر متعدد في العظم الوجني للوجه لشاب في العشرينيات وذلك بعد إصابته في حادث مروري…
وقد تم تثبيت الكسر من ثلاث جهات بواسطة شرائح ومسامير معدنية…
استغرقت العملية حوالي 4ساعات. ..
فريق جراحة الوجه والفكين…
طبيب /رائد عبدالغفار
طبيب /جورج لطفي
مساعد طبيب أسنان /محمد مدخلي

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