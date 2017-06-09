بالصور .. تنمية أبو عريش تنظم أكبر إفطار جماعي بالمنطقة

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبوعريش مساء أمس برنامج الإفطار الجماعي السنوي الثالث، وذلك باستراحة الجوري بالمحافظة، بحضور مدير الشؤون الإعلامية بامارة منطقة جازان الاستاذ ياسين القاسم ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بأبوعريش الأستاذ عبده راجحي، وعدد من مشايخ وعمد الأحياء ووجهاء وأهالي المنطقة ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان في استقبالهم اللجنة المنظمة من أبناء محافظة أبوعريش، حيث تناول الجميع طعام الإفطار في أجواء من الألفة والأخوة والمحبة.

وبدورها تشكر اللجنة كل من حضر وساهم في إنجاح هذه الأمسية الرائعة، وتقدّم شكرها أيضاً لرعاة الضيافة إستراحة الجوري وجازان لايف ومركز اللياقة والقوة ، ومكتب الدعوة والارشاد بابوعريش ، ورابطة فرق الاحياء بالمحافظة ،وشركة ساري اتصالي ، وحلويات أطياب ، والريشة للدعاية والاعلان ، وفريق دسكفري جازان على مساهمتهم الفاعلة في إنجاح البرنامج.

كما ثمّن أهالي المنطقة لشباب المحافظة وللجنة التنمية جهودهم وأعمالهم الملموسة، وهذه البادرة غير المستغربة باجتماع الأهالي في مكان واحد لزيادة أواصر الترابط والتعارف.

