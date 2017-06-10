بروباغندا الإفساد !!

تطلُّ علينا بيْن الفينة والأخرى بعض وسائل الإعلام بخبر أوْ تقرير أوْ تحقيق أوْ …..الخ ، يمجد ويُعظم مستوى الخدمات التي تقدمها بعض المؤسسات الحكومية المناط بها خدمة المواطن والتي تسمى إِنْ صح لي التعبير “بروباغنداPropaganda الإفساد ” ومع الأسف فتلك الفبركات الإعلامية التي يروّجها بعض المحسوبين والقابعين على هامش الإعلام ، والذين يفتقدون إلى المهنية والنزاهة فضْلاً عن غياب ما يؤهلهمْ لحمل رسالة الإعلام الحقيقية والتي لا تعكس الواقع الصحيح – ليس ذلك فحسب – بل يسعون إلى تضليل المسؤولين وولاة الأمر القائمين على خدمة هذا الوطن مما يسبب شرْخاً في المجتمع يهدم الوحدة المجتمعية التي بنتْها حكومتنا الرشيدة ودأبت على تكريسها عقوداً من الزّمان بين المواطن والمسؤول .

وكل ذلك سببه تصرفات ثلةٍ من المتمعلمين الذين وجدوا في الإعلام طريقاً خصباً لتحقيق مصالحهم الشخصية وساهموا كثيراً في إفساد الكثيرين من المسؤولين عندما يوهمونه بأكاذيبهم أنه ذلك الرجل الخارق الذي استطاع صناعة المعجزات مما يسبب لبعض المسؤولين انفصاماً فكرياً حاداً يفصله تماماً عن الواقع المحيط به ويركن إلى إنجازات وهمية لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به .

فمن أبشع الخيانات لله وولاة الأمر والمسلمين أن تنطلق دعايات التلميع أو دعاوى الإصلاح – سواءً بسواء-

لمجرد مطامع شخصية أو مادية أو مصالح ذاتية أو غرض أو عرض أو لهوى أو لمجرد انتماءات فكرية أو حزبية تتعارض مع المواطنة الصالحة وحب الوطن والتضحية من أجله .

وللأسف كلُّ ذلك وأكثر لا يتحقق إلّا على أيدي أولئك الحمقى الغافلون – مطبِّلاً أوْ مطبَّلاً له – عنْ معنى المواطنة الصالحة والمخلصة للوطن .

وكي أقطع الطريق على أولئك الجهلاء في تفسير وتحليل ما ذكرت رحْمةً بهم وإيقاناً منّي بفكرهم الجامد والموغل في أتون الغباء المركب فأنا هنا لست بصدد جلد ذواتنا أو التقليل من شأن منجزاتنا أو عدم التغنّي والفخر بما حققناه لوطننا العزيز بل على العكس فذلك حقٌّ مشروع للجميع دوْن قيْدٍ أو شرط شريطة كونها واقعية أو حتى قريبة من الواقع لا وهميةً مضلَّلة .

فالمواطن الحق والصادق والمنصف لنْ ينكر تلك الجهود التي تبذلها دولتنا -أدام الله عزها – من أجل خدمة المواطن والتي تحققت بفضل الله أولاً ثم بفضل ولاة أمرنا ورجال وطننا المخلصين الذين في كثير من الأوقات لا تنطلي عليهم تلك الفقاعات الإعلامية والأكاذيب السامجة والأقلام المأجورة من أصحاب الوجوه المتملقة والأفكار الغبية المتحذلقة وسرعان ما تجدهم يكتشفون ذلك التزييف والتشويه الإعلامي من البعض ويسارعون إلى تصحيح المسار بالمتابعة والمراقبة مطالبين بالشواهد والإثباتات وإشرافهم بصفة مستمرة على ما تم تنفيذه على أرض الواقع وقياس مستوى رضا المستفيدون من الخدمات المقدمة لهم بصفة دورية وهم المواطنون أياً كانت صفتهم ومكانتهم ومكانهم على أرض الوطن .

فمن حق أوطاننا علينا أن نكون فاعلين لا معطلين وأن نكون لتحقيق مصالحها سعاةً ، ولدرء المفاسد عنها دعاة ً، ولأمنها حماةً، ولوحدتها رعاة ً، ولإعمارها بناة ً، وعلى كلِّ واحد منّا الإضطلاع بمسؤولياته والكشف عن الفساد وجوانب القصور -ما استطاع إلى ذلك سبيلاً – كلٌّ حسب موقعه ، حتى وإنْ كان مواطناً بسيطاً فذلك يكفيه وزيادة ، لا عن طريق التشهير وإثارة المشاكل واختلاق المعوقات ، أو تشويه سمعة الوطن وولاته فيستغلها المتربصين مِنْ أعداء الوطن ، بل عن طريق نقل الصورة الصحيحة وإيصالها لولاة أمرنا عبر القنوات المشروعة وهي ولله الحمد متاحةٌ للجميع .

وختاماً لعلي أذكر مثل أولئك المطبلين والواهمين ممن صدقوهم بقوله تعالى “{لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.. [آل عمران : 188].