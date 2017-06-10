 المملكة ترحب بتأكيد “ترامب” على ضرورة أن توقف قطر تمويل الإرهاب | فيفاء أون لاين
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

المملكة ترحب بتأكيد “ترامب” على ضرورة أن توقف قطر تمويل الإرهاب

المملكة ترحب بتأكيد “ترامب” على ضرورة أن توقف قطر تمويل الإرهاب
US President Donald Trump speaks during a joint press conference with Jordan's King Abdullah II in the Rose Garden at the White House on April 5, 2017 in Washington,DC. / AFP PHOTO / Nicholas Kamm
فيفاء أون لاين - الرياض / واس

عبر مصدر مسؤول عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتصريحات فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب.
وأضاف المصدر أن محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خيارًا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركًا حازمًا وسريعًا؛ لقطع كافة مصادر تمويله من أي جهة كانت، وبما ينسجم مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

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