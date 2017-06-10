شاهد .. هايكنج السعودية في بني مالك “الداير” ينظم افطاراً رمضانياً عند أقدم جامع

قطع فريق هايكنج السعودية في بني مالك أكثر من 3 كيلو متر بين الجبال والاودية وصولا الى أقدم جامع في بني مالك وهو جامع القمرة الذي يزيد عمره على 200 سنة حيث نظم الفريق هناك افطار جماعيا بين الخضرة والضباب التي تغطي جبال بني مالك هذه الايام .

وأوضح رئيس الفريق أحمد جبران المالكي ان الهايكنج هو رياضة مشي جبلية يتم من خلالها استكشاف الاثار والتراث واستعادة الزمن الجميل حيث كان يمشي الآباء والإجداد في طرق جبلية وعرة في وقت لا توجد به السيارات كماهو الحال الان .

وقال استطاع الفريق قطع 3 كيلو متر وصولا الى قرية القمرة الاثرية بجبل حراز عن طريق ممشى جبلي كان يتنقل من خلاله الناس بين الوادي والجبل لنقل بضائعهم والحِل والترحال عند مغادرة القرى سواء للتسوق أو العمل أو أداء فريضة الحج والعمرة حيث تم الافطار بجوار القرية وعند جامع القمرة الذي صدح فيه الاذان لأكثر من 200 عام قبل الانتقال الى جامع حراز حيث كان المصلين يشهدون الجمع والمناسبات وكان محل التقاء وتجمع لأهالي قرى الجبل في ذاك الزمن .

وبين المالكي أن الصيام لم يؤثر على الفريق واستطعنا المشي والوصول والافطار وأداء صلاة المغرب والسمر الى صلاة العشاء وغادرنا الموقع الذي ذكرنا بذاك الماضي العريق .

