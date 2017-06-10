بالفيديو .. يحذر من رسالة متداولة تحذف معلومات قروبات الواتساب والوسائط

حذر الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد من الرسالة المتداوله عبر مجموعات الواتساب والتي تشير إلى طريقة للتواصل مع مشرف المجموعات عبر عدة خطوات .

وبين الرشيد أن هذه الطريقة غير صحيحة واذا قام المستخدم بعملها سيتم طرده من المجموعة ويحذف محتوى المجموعة بالكامل بما فيها ملفات الوسائط.

وكانت رسالة متداولة عبر تطبيق الواتساب تفيد بأن في تحديث الواتساب الجديد يمكن تتواصل مع مدير المجموعة عبر 3 خطوات وهي : الدخول على معلومات المجموعة ثم اختيار الابلاغ عن الازعاج ثم التواصل مع مدير المجموعة وهي الطريقة التي حذر منها التقني عبدالعزيز الرشيد.