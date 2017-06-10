 مصدر مسؤول: المملكة ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي بضرورة أن توقف قطر تمويل الإرهاب | فيفاء أون لاين
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

محاربة الإرهاب لم تعد خيارًا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركاً حازماً

مصدر مسؤول: المملكة ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي بضرورة أن توقف قطر تمويل الإرهاب

مصدر مسؤول: المملكة ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي بضرورة أن توقف قطر تمويل الإرهاب
فيفاء أون لاين ـ واس : الرياض

عبر مصدر مسؤول عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتصريحات فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب.
وأضاف المصدر أن محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خيارًا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركًا حازمًا وسريعًا؛ لقطع كافة مصادر تمويله من أي جهة كانت، وبما ينسجم مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

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