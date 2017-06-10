محاربة الإرهاب لم تعد خيارًا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركاً حازماً مصدر مسؤول: المملكة ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي بضرورة أن توقف قطر تمويل الإرهاب

عبر مصدر مسؤول عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتصريحات فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب.

وأضاف المصدر أن محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خيارًا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركًا حازمًا وسريعًا؛ لقطع كافة مصادر تمويله من أي جهة كانت، وبما ينسجم مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية.