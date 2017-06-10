انطلاق مهرجان “الورد والفاكهة” الخامس بتبوك

ينطلق مهرجان” الورد والفاكهة “بتبوك في نسخته الخامسة،في العاشر من شهر ذي القعدة القادم ،برعاية ودعم مجلس التنمية السياحي بالمنطقة تبوك وإشراف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتبوك.

وعد مدير فرع هيئة السياحة أمين عام مجلس التنمية المهندس بتبوك فهد بن محمود الغريض , المهرجان الذي سيقام في متنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك على مدى عشرة أيام.من الفعاليات الرئيسية للمنطقة خلال فترة الصيف, ويحظى بمتابعه واهتمام صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ورئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.