 انطلاق مهرجان “الورد والفاكهة” الخامس بتبوك | فيفاء أون لاين
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

انطلاق مهرجان “الورد والفاكهة” الخامس بتبوك

انطلاق مهرجان “الورد والفاكهة” الخامس بتبوك
فيفاء أون لاين ـ تبوك

ينطلق مهرجان” الورد والفاكهة “بتبوك في نسخته الخامسة،في العاشر من شهر ذي القعدة القادم ،برعاية ودعم مجلس التنمية السياحي بالمنطقة تبوك وإشراف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتبوك.
وعد مدير فرع هيئة السياحة أمين عام مجلس التنمية المهندس بتبوك فهد بن محمود الغريض , المهرجان الذي سيقام في متنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك على مدى عشرة أيام.من الفعاليات الرئيسية للمنطقة خلال فترة الصيف, ويحظى بمتابعه واهتمام صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ورئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

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