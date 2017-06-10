 حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت | فيفاء أون لاين
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت
فيفاء أون لاين ـ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – حاراً إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب وشمال المملكة .
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الحدود الشمالية والجوف تمتد إلى مناطق تبوك ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية منها ,كذلك على منطقتي الشرقية والرياض. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية خلال فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 22-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج خاصة على الجزء الشمالي، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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