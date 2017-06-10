الحكومة اليمنية تقر خطة انتشار أمني لحماية طريق حيوي شرق البلاد

أقرت الحكومة اليمنية، اليوم، خطة انتشار أمني لحماية إحدى الطرق الحيوية والمهمة في محافظة مأرب شرق البلاد.

ووجه رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس هيئة ا?ركان العامة، اللواء الركن محمد علي المقدشي، بالبدء فورا في الانتشار الأمني لوحدات من الجيش الوطني لتأمين خط الوديعة/ العبر / سيئون مأرب ، ووضع حد فوري وحازم للتقطعات والممارسات الإجرامية التي تتم بين الحين والآخر على يد عصابات إجرامية تستهدف المسافرين وعابري السبيل التي زادت حدتها مؤخرا بشكل ملحوظ .

وطالب بن دغر من الجيش الوطني بتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه تأمين الطرقات العامة أمام عبور المواطنين ، باعتبارها من أولويات مهامه.