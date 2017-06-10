 وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة في جامعة الأمير سطام | فيفاء أون لاين
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة في جامعة الأمير سطام

وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة في جامعة الأمير سطام
فيفاء أون لاين - الخرج

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً استقبال طلبات المتقدمين على الوظائف الإدارية والصحية والهندسية الشاغرة في مقر الجامعة بمدينة السيح وفي الكليات التابعة لفروع الجامعة ، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العملية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها في رابط النظام الإلكتروني للتوظيف http://jobs.psau.edu.sa
ودعت الجامعة المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ، مفيدة أن استقبال الطلبات يستمر حتى يوم الخميس 20 رمضان الجاري.

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