 الجيش اليمني يحقق تقدماً كبيراً بمعاركه ضد الانقلابيين في تعز | فيفاء أون لاين
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

الجيش اليمني يحقق تقدماً كبيراً بمعاركه ضد الانقلابيين في تعز

الجيش اليمني يحقق تقدماً كبيراً بمعاركه ضد الانقلابيين في تعز
فيفاء أون لاين - عدن / واس

حقق الجيش اليمني اليوم تقدماً كبيراً في معاركه المتواصلة التي يخوضها ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع في تعز وسط البلاد .
وأفاد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني في تعز منصور الحساني أن الجيش شنّ عملية عسكرية في الاتجاهين الغربي والجنوبي لتعز وسيطر على مواقع مهمة في كل من جبهة الضباب ـ تبيشعة، وجبهات الصلو والأقروض والشقب .
وقال ” إن قوات الجيش كبدت الحوثيين خسائر كبيرة بالمعدات والأرواح ، وأجبرتهم على التراجع والانسحاب ” مؤكدا أن العملية مستمرة والتقدم مستمر .

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