الجيش اليمني يحقق تقدماً كبيراً بمعاركه ضد الانقلابيين في تعز

حقق الجيش اليمني اليوم تقدماً كبيراً في معاركه المتواصلة التي يخوضها ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع في تعز وسط البلاد .

وأفاد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني في تعز منصور الحساني أن الجيش شنّ عملية عسكرية في الاتجاهين الغربي والجنوبي لتعز وسيطر على مواقع مهمة في كل من جبهة الضباب ـ تبيشعة، وجبهات الصلو والأقروض والشقب .

وقال ” إن قوات الجيش كبدت الحوثيين خسائر كبيرة بالمعدات والأرواح ، وأجبرتهم على التراجع والانسحاب ” مؤكدا أن العملية مستمرة والتقدم مستمر .