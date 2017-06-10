اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تواصل أنشطتها في مسابقة “نبراس الخير” بجازان

تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة جازان وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة أنشطة وفعاليات مسابقة “نبراس الخير” في جامعي الأميرة صيته بمدينة جيزان وجامع أحمد منور في محافظة صبيا والتي ستستمر حتى العشرين من رمضان الجاري بعد صلاة التراويح .

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات بجازان المقدم محمد بن صالح القحطاني أن المسابقة تهدف إلى تكثيف الوعي ضد آفة المخدرات وتبين مخاطرها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يتم السحب في كل ليلة على ثلاثة أجهزة اتصال حديثة في كل جامع ، بإشراف المشرفين من الجهات المعنيّة، ويتم السحب في كل ليلة على ثلاثة أجهزة اتصال حديثة في كل جامع.

وأشار منسق إدارة المخدرات بجازان الأستاذ هاني الزبيدي أن المسابقة تواصل نشاطها الذي انطلق يوم الأحد الموافق 9/رمضان وتنتهي 20/رمضان . وسط حضور وتفاعل من الحضور والمشرفين ، وهي تركز على زيادة الوعي الثقافي والمجتمعي ضد آفة المخدرات خلال شهر رمضان المبارك. مؤكدا أن دعم مثل هذه المسابقات شرف وفخر وأجر كبير .