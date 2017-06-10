 انطلاق مسابقة بطولة شهداء الوطن بالداير | فيفاء أون لاين
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

انطلاق مسابقة بطولة شهداء الوطن بالداير

انطلاق مسابقة بطولة شهداء الوطن بالداير
فيفاء أون لاين - الداير (بني مالك)

انطلقت يوم امس الجمعة المسابقة الالكترونية على حساب اللجنة في تويتر tanmiahdd@
مسابقة بطولة شهداء الوطن بالداير والتي تستمر حتى الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء كحد أقصى حيث سيتم فرز المتسابقين وتكريم الفائزين في المباراة النهائية للبطولة وبحضور محافظ الداير محمد بن هادي الشمراني.

وتحتوي المسابقة على 7 أسئلة يتوجب الإجابة عليها وبشكل صحيح ويسبقها إدخال بيانات المتسابق حتى يدخل في السحب النهائي على الجوائز وتتلخص المسابقة في أسئلة عن الصيام.

ويمكن المشاركة عن طريق حساب اللجنة بتويتر أو عن طريق الدخول على الرابط التالي والمشاركة في المسابقة

https://goo.gl/forms/w6JGVOT8mEJ2omVv1 .

 

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