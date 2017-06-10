البلوقرانا والتانقو إلى نصف نهائي بطولة شهداء الوطن بالداير

ضمن بطولة شهداء الوطن على ملعب التنمية بحي المضبعة والتي تنظمها لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالداير تواصلت فعاليات البطولة أمس الجمعة في دور الثمانية بمباراتين.

المباراة الأولى أقيمت بين فريقي البلوقرانا وميلان وانتهت المباراة بفوز البلوقرانا بنتيجة ٣ – ١ وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللاعب ( عبدالسلام حسن العثواني ) من فريق ميلان.

وفي المباراة الثانية لعب فريق التانقو مع فريق الرعب وانتهت بنتيجة ٦ – ٠ لصالح التانقو وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللاعب ( علي جابر الفيفي ) من فريق التانقو .

وفي سياق ذلك دعت اللجنة المنظمة للبطولة الراغبين في الحضور ومشاهدة المباريات من أرض الملعب عن اطلاق برنامج ثقافي ومسابقات وجوائز عينية ثمينة كل ليلة ومسابقات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة هدية منها للجماهير الرياضية وتحفيزا على الحضور والاستمتاع بأجواء البطولة وسيتم الاعلان عن الفائزين وتسليمهم الجوائز ضمن الاخبار الاعلامية التي تبثها اللجنة.

كما تود تشكر اللجنة المنظمة الراعي الرسمي للبطولة مصانع حيان الكبيشي والراعي الماسي الغرفة التجارية الصناعية بجازان والراعي الذهبي سلطان مول والراعي الفضي مطعم جوهرة الداير والماسية للطباعة والدروع.

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أخبار وصور بطولة التنمية لشهداء الوطن بالداير -بني مالك