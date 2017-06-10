محافظ الداير يرعى نهائي بطولة التنمية لشهداء الوطن الثلاثاء القادم

يرعى محافظ الداير بني مالك محمد بن هادي الشمراني يوم الثلاثاء القادم وعلى ملعب التنمية بحي المضبعة المباراة النهائية لبطولة التنمية لشهداء الوطن الرمضانية.

أوضح ذلك رئيس لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالداير الراعي والمنظم للبطولة سلمان بن مفرح المالكي مبينا أن رعاية سعادة المحافظ تأتي تتويجا لكل الجهود التي بذلت طوال أيامها من كافة اللجان المنظمة والعاملين والرعاة.

وبين المالكي أن المباراة النهائية سيتخللها حفل تكريمي لأبناء الشهداء وأوبريت وتكريم الفائزين بمسابقة البطولة الثقافية والاعلاميين والرعاة والداعمين وسيشهد النهائي كرنفال كبير.

ووجه المالكي في ختام حديثة دعوته لكافة الرياضيين والجماهير بالحضور والاستمتاع والتحلي بالروح والاخلاق الرياضية في نهائي البطولة مهنئا مقدما الفريقين الفائزين الذين سيلعبون على النهائي من الفرق التي وصلت المربع الذهبي والذي سيلعب غدا الأحد.