“الشرطة” توقع بعصابة أفريقية اعتادت سرقة عملاء البنوك

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي أنه خلال الثلاثة الأشهر الماضية لعام 1438 تلقت شرطة محافظة جدة عدة بلاغات تتضمن حوادث سرقات لمبالغ مالية كبيرة ومختلفة من عملاء البنوك،

حيث تمثَّل الأسلوب الإجرامي فيها من قبل الجناة بتتبع عملاء البنوك بعد استلامهم للنقود من البنوك ومن ثم تكسير زجاج سياراتهم عند إيقافها وسرقة ما بداخلها من مبالغ ماليه ولأهمية تلك الحوادث تم تَشكيل فريق عمل من التحريات والبحث الجنائي تم من خِلاله اتخاذ جُملة من الإجراءات البحثية والتقنية والأسلوب الإجرامي للجناة حيث أسفرت تلك الجهود بفضلٍ من الله وتوفيقه بتاريخ 1438/8/21هـ من ضبط ستة أشخاص الجنسيه الأفريقية يقيمون بالمملكة بطريقة غير نظامية حيث أفادوا عند سماع أقوالهم بأنهم يقومون بتتبع عملاء البنوك وتكسير زجاج السيارات وسرقة المبلغ من داخلها وأنهم سبق وأن قاموا بارتكاب ثلاثة عشر حالة بنفس الأسلوب و بتاريخ 1438/9/14هـ، وتم القبض على اثنين آخرين من نفس الجنسية بعد أن أثبتت التحريات قيامهما بإستئجار سيارات بموجب إقامات مزوَّرة استخْدِمتْ في عملية تتبع عملاء البنوك حيث سبق أثناء متابعتهما أن تسببا في حادث مروري تمكنا في حينها من الهرب على أقدامهما وبسماع أقوالهما اعترفا بسرقة حوالي مئة وخمسون ألف ريال تم إيقاف جميع من تم ضبطه وذلك لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية معهم تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والإدعاء العام بحكم الاختصاص.