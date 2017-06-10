استقالةُ المُشرف على برنامج ” حساب المواطن “

قدّم المهندس ماجد العصيمي، المشرف على برنامج “حساب المواطن”، اليوم (السبت)، استقالته لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، موضحا أنه سينتقل لمهمة وطنية جديدة.

وحسب “سبق” ودع العصيمي، وهو يشغل كذلك منصب المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة، زملاءه برسالة خاطبهم فيها بأنه شرف بالعمل معهم خلال العامين الماضيين، في مسيرة كانت رائعة وتجربة فريدة مع 3 وزراء هم ماجد القصبي، ثم مفرج الحقباني، ثم علي الغفيص.

وأضاف أنه بتوفيق من الله، وبجهود زملائه، تحقق التطوير في القطاعات التابعة للوزارة، وفي خدمة المستفيدين، وتحقيق العديد من الإنجازات رغم التحديات، وأنه سينتقل من هذه الوزارة، ومن مهمة وطنية إلى مهمة وطنية أخرى.