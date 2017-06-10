 “الزكاة والدخل” تبدأ حملة إعلامية لـ”الضريبة الانتقائية” وتخصص رقمًا للبلاغات | فيفاء أون لاين
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

“الزكاة والدخل” تبدأ حملة إعلامية لـ”الضريبة الانتقائية” وتخصص رقمًا للبلاغات

“الزكاة والدخل” تبدأ حملة إعلامية لـ”الضريبة الانتقائية” وتخصص رقمًا للبلاغات
زكاة
فيفاء أون لاين - متابعة

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل حملتها التوعوية عن نظام الضريبة الانتقائية الذي يبدأ تطبيقه بعد منتصف الليلة وعند الثانية عشرة من صباح الأحد تحديداً.

ونشرت الهيئة تعريفات وتفصيلات عن النظام ومواعيد تطبيقه ومسببات إقراره وفوائده للمواطن والوطن فيما خصصت الرقم : 0114349993.

وكانت اللائحة التنفيذية للنظام قد أجازت لمجلس الإدارة منح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة، يساهم في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، ونتج من ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز 2.5 % من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها أو 1.000.000 ريال سعودي، أيهما أقل.

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