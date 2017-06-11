“مستخلصات مقاولي أمانة جازان تصدر إلكترونياً”

بدأت أمانة منطقة جازان في اعتماد تقديم خدمة إصدار المستخلصات المالية إكترونياً وضباط الإتصال وتبادل المعلومات بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانة ،

وأوضح أمس، أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع بأن أمانة المنطقة والبلديات المرتبطه بها بدأت الأيام الماضية في إعتماد تقديم خدمة إصدار المستخلصات إلكترونياً عبر نظام (مسار المقاولين)

وبين الشايع بأن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية لمواكبة رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال هذا البرنامج الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير عمل المقاولين من حيث آلية العمل ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج وتوفير الجهد و الوقت المستغرق لإكمال إجراءت العمل إلكترونياً،

ومن جانبه أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بالأمانة المهندس عبد الرحمن ساحلي بأن أمانة منطقة جازان بدأت بتنفيذ ورش عمل لتفعيل ذلك البرنامج في جميع البلديات المرتبطة بها.

وأشار الساحلي إلي أن ورش العمل جاري تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية حيث ستشمل المرحلة الأولى تدريب مدراء تقنية المعلومات للإشراف العام على البرنامج ، والمرحلة الثانية ستكون لمشرفي المشاريع في الأمانة والبلديات للموافقة ولاعتماد، أما المرحلة الثالثة ستخصص للمقاولين لتدريبهم على طريقة تقديمهم جدول الكميات وطباعة المستخلصات ،

وبين الساحلي: بأن البرنامج من المرجح سيتم إطلاقه بشكل فعلي في ٨ من شهر شوال القادم .