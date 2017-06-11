“الهيئة” تُوقع بعاملة منزلية أفريقية ابتزت مواطنة بسحر ابنتها

كشفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم (السبت)، عن ضبط عاملة منزلية ابتزت مواطنة وهددتها بعمل سحر لابنتها للإضرار بها.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على “تويتر”، أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بالرياض، تم ضبط العاملة المنزلية بعد أن هددت مواطنة بسحر ابنتها، لابتزازها.

وأضافت أن العاملة تحمل جنسية أفريقية، وأنها هددت المواطنة الأم بأنه يمكنها سحر ابنتها، إذا لم تستجب لمطالبها، حيث تم الإيقاع بالعاملة، وتوقيفها لدى الجهات الأمنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.