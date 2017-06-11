أهالي “كدمي الموسم ” يقيمون إفطاراً جماعياً صدقة للمتوفين

أقام أهالي قرية الكدمي التابعة لمركز الموسم بمنطقة جازان مساء أمس ، مأدبة إفطار جماعي كصدقة للذين وافاهم الأجل ورحلوا عن الدنيا من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات ، بحضور شيخ شمل المزايبه جبلي بن يحيى بن مقبول أزيبي والشيخ حسين بن حمد أزيبي وعدد من وجهاء وأعيان القبيلة .

وامتدت المائدة لـ”50 ” متراً احتوت على كل ما لذَّ وطاب من الأكلات والأصناف والأطباق الشعبية الجيزانية .

وتناول الجميع وجبة الإفطار في أجواء رائعة من التلاحم والأخوة والمحبة، وكان الانطباع أكثر من رائع؛ الأمر الذي جعل الجميع يتفقون على تكرار واستمرار مثل هذه المناسبة وجعلها عادة سنوية.

واوضح شيخ شمل المزايبه جبلي أزيبي إن أُسر القرية تكاتفوا في جو روحاني بهيج لإقامة هذا الإفطار .

وأضاف أن هذا التجمع تجلّت خلاله اللحمة الوطنية والأخوة الصادقة التي حثت عليها التعاليم الإسلامية من التواصل ولمّ الشمل والتراحم ومعرفة أحوال أهل القرية، مشددا على حرصهم خلال الإفطار على أن تترجم هذه القيم إلى سلوك واعتقاد في نفوس أبناء القرية ويتوارثوها جيلاً بعد جيل.

كما قدم شكره للمنظمين والمساهمين ولكل الأسر التي تحملت العناء فى التجهيز لهذا الإفطار الجماعي الرائع .