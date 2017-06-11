قبلة الأمير على رأس إبن الشهيد”الغزواني” تختصر معاني المحبة والتلاحم

لاقت تداولا واسعا صورة قبلة وضعها صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم أثناء نقله تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة شهيد الواجب الرقيب أحمد بن جبران مسعود الغزواني أحد منسوبي القوات المسلحة .

وكانت قبلة صاحب السمو على رأس الطفل “جبران” إبن الشهيد لاقت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وجسدت معنى التلاحم بين القيادة والمواطنين ورسمت على محيا الطفل البسمة .

وكان شهيد الواجب الرقيب أحمد بن جبران مسعود الغزواني أحد منسوبي القوات المسلحة قد استشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.