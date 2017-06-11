وزارة الثقافة والإعلام تطلق المركز الإعلامي “الدائم” لتواجد الإعلاميين في الحد الجنوبي

بدأت مساء أمس أعمال المركز الإعلامي “الدائم” لتواجد الإعلاميين في الحد الجنوبي، الذي جاء تدشينه بعد إعلان معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد عن نقل المركز من مقره المؤقت في أحد الفنادق إلى مقر دائم في المنطقة خلال زيارته يوم الأحد الماضي إلى الحد الجنوبي بمنطقة جازان بمرافقة عدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين.

وأكد المشرف على المركز الإعلامي في الحد الجنوبي عبدالله الفيفي أن تدشين المركز تم بعد اكتمال الترتيبات وتوفير جميع الاحتياجات والتجهيزات الفنية والكوادر المتخصصة التي تمكنه من أداء رسالته في نقل الصورة وإبراز ما تشهده المنطقة من تطور على الأصعدة كافة، مبيناً أن المركز مجهز لاستقبال الإعلام المحلي والخليجي والعربي والدولي.

وكانت القنوات السعودية ممثلة في القناتين الأولى والإخبارية أعلنت في وقت سابق عن إطلاق برنامج إخباري يومي مشترك من الحد الجنوبي، وذلك لتعزيز التواصل بين الجنود البواسل المرابطين والمواطنين، والتعريف بجهودهم في الحفاظ على أمن الوطن.

وقد انطلق العمل في المركز بحضور عدد من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام، وعبر الجميع خلال زيارتهم الأولى للمركز عن شكرهم وتقديرهم للوزارة وللمشرف على المراكز الإعلامية في الوزارة خالد مطاعن على سرعة العمل على توفير التجهيزات والإمكانيات والتهيئة الكاملة بالأدوات التقنية والدعم الفني بما يتواكب مع رسالة المركز الإعلامي وأهدافه.

جدير بالذكر أن مقر المركز الإعلامي في المركز الثقافي في مدينة جازان ، ويمكن التواصل مع المركز عبر البريد الإلكتروني: ‏mcjazan@moci.gov.sa