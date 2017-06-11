“سُكر”.. جمعية تستهدف وقف فوضى الأكل والشرب والممارسات الغير صحية

أسهم جناح الجمعية الخيرية لداء السكر ” سكر” في استهداف أكثر من ٤٣٠ زائراً وزائرة لحديقة مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ،وذلك استمراراً لبرامج وفعاليات جمعية “سكر” للتوعية لخطر مرض السكري ومضاعفاته لكامل أفراد الأسرة تحت عنوان ” تحكم بالسكر ترتاح أكثر”.

ويختتم الجناح فعالياته مساء اليوم الجمعة حيث يضم خيمة خاصة للتوعية الغذائية بإشراف نخبة من المتخصصات بهذا المجال تقدم محاضرات عملية وعلمية للغذاء الصحي والتعامل الامثل لتغذية الأطفال بالفواكه الطبيعية كبديل للحلويات والمشروبات الغازية والعصائر الغير طبيعية.

كما تقدم عدداً من المتخصصات بالتثفيف الصحي بقيادة نائب رئيس لجنة التثقيف والتوعية الدكتورة منى الراشد معرضاً ارشادياً متكاملاً عن طرق الوقاية من السكري وخدمات الوزن المثالي والنصائح الطبية المباشرة للزوار.

ويشرف رئيس لجنة التثقيف أخصائي القدم السكري سليمان الحربي على جناح القدم السكري الذي يهدف الى التشديد على متابعة مرضى السكري لبواطن الأقدام وبين الاصابع تجنبا لحدوث حالات البكتيريا المؤدية لظهور تقرحات يمكن أن تتطور سلبيا إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحي آمن جدا.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية “سكر” أحمد التويجري شكره وتقديره لإمارة منطقة القصيم على دعمها وتسهيلاتها للجمعية وكذلك أمانة منطقة القصيم ومسؤولي حديقة الملك خالد ببريدة مؤكدا على أن الجناح يعكس الرغبة في التثقيف المستمر للمواطنين لمعرفة طرق الوقاية من مرض السكري والحيلولة دون وجود مضاعفات له.