 حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد | فيفاء أون لاين
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
فيفاء أون لاين ـ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة, فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها وكذلك على منطقتي الشرقية والرياض .
كما تستمر السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية الى شمالية غربية بسرعة 22-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج خاصة على الجزء الشمالي، بينما تكون على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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