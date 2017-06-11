ختام مميز لبطولة الشبحة والتحدي يحرز اللقب بحضور جماهير مميز في الصخابر

بحضور مدير جامعة املج الدكتور علي القرني واللاعب الدولي السابق خميس الزهراني ومقيم الحكام السابق الاعلامي محمد المرواني اختتمت بطولة الشبحة الرمضانية برعاية رئيس مركز الشبحة الاستاذ محمد الجهني ورئيس بلدية الشبحة سعيد السعيد والداعمين والرعاه وعدد كبير من الجماهير على ملعب الصخابر في الشبحة.

وجرت المباراة النهائية بين فريقي التحدي والبايرن وادارها تحكيميا الحكم خالد السناني – درجة اولى و انطلقت المباراة في تمام الحادية عشر وسط اجواء مائلة للبرودة.

ونجح فريق التحدي بالفوز بنتيجة المباراة حيث سجل لاعبوه اربعه اهداف في شباك البايرن على مدار الشوطين

وتوج الفربق البطل بالكأس والميداليات الذهبية وسط اجواء احتفالية رائعة ونال معلق المباراة اشادة كبيرة نظير تميزه.