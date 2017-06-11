والدة زعلة الي ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية وأمين عام مجلس المنطقه وسوف يصلى عليها رحمها الله عصر اليوم الأحد بجامع الخضراء الجنوبية والعزاء بمنزلهم في الخضراء نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون.